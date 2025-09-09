Tesser: "Juventus, Milan e Inter, se emergono i valori, sono un gradino sotto il Napoli e possono rendergli la vita difficile"

vedi letture

A TuttoMercatoWeb.com ha parlato Attilio Tesser sul campionato di Serie A: "Serie A? Il Napoli resta in prima linea, ha allestito una squadra competitiva. E quest'anno ha anche i ricambi di alto livello"

L'antagonista?

"Banale dirlo, ma non può essere altrimenti. Juventus, Milan e Inter, se emergono i valori sono un gradino sotto il Napoli e possono rendere la vita difficile agli azzurri. L'Inter s'è potenziata in attacco. E occhio al Milan di Allegri: ha fatto acquisti importanti, ci sono state anche delle uscite. Il centrocampo rossonero è di altissimo livello".

ALLEGRI ASPETTA LEAO

Dopo l'infortunio che gli è capitato nel corso della prima gara ufficiale dell'anno in Coppa Italia contro il Bari, dopo aver segnato una rete, Rafael Leao è stato costretto a saltare le due prime giornate di campionato come anche le Qualificazioni ai Mondiali con la maglia del Portogallo. Il numero 10 rossonero è rimasto principalmente a Milanello a lavorare, anche nei giorni di riposo come accaduto ieri con il lusitano e Nkunku ad allenarsi personalmente presso il centro sportivo, ma ha saputo dedicarsi anche alla famiglia.

Oggi ripartiranno gli allenamenti in gruppo per il Milan e la curiosità è capire se Leao sarà insieme agli altri o meno. Difficile secondo la Gazzetta dello Sport che questa mattina titola così: "Un altro Leao. Papà Rafa festeggia i gemelli in attesa del gol. Dopo aver celebrato il primo compleanno dei figli, ha lavorato anche nel giorno di riposo. Allegri lo aspetta ma neppure oggi sarà in gruppo". La speranza è che possa tornare gradualmente in modo da rientrare almeno in panchina per la partita contro il Bologna.