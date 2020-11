Concentrandoci sulle prestazioni dei giocatori rossoneri impegnati nell'ultima giornata di campionato contro il Verona si evidenzia una crescita per Theo Hernandez. Il terzino francese, infatti è il primo giocatore tra i 22 in campo per dribbling effettuati (2), il secondo per occasioni da gol create (2) e sempre il secondo per palloni giocati (81).