Theo centrale anche a Bergamo: Pioli convinto da una qualità in particolare

Con Tomori unico difensore centrale disponibile in rosa, anche contro l'Atalanta Pioli adatterà Theo Hernandez al fianco dell'inglese. È, comunque, una soluzione che avvantaggia il Milan soprattutto in fase d'impostazione: "Nella fase di costruzione - ha spiegato l'allenatore rossonero in conferenza stampa - avere un mancino che può impostare è sì importante, ma lo ha fatto bene anche Tomori in quella posizione lì. Però è chiaro che Theo in quella posizione ci dà soluzioni diverse".

Cosa l'ha convinta di Theo in quella posizione?

"Il valore e la convinzione del giocatore di poter aiutare la squadra in quella posizione".