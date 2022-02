Theo commenta il rinnovo: "Il Milan è una squadra incredibile, qui sto bene fin dal primo giorno"

Theo Hernandez ha rilasciato ai canali ufficiali del Milan, commentando il suo rinnovo di contratto firmato quest'oggi: “Sono molto felice, il Milan è una squadra incredibile e ho firmato per questo. Mi trovo bene con la squadra e i tifosi, sto benissimo fin dal primo giorno qui e l’ho sempre detto. Quando un giocatore è felice in una squadra come questa si continua insieme. Dopo il primo ed il secondo anno quello del Milan è stato un progetto che mi è piaciuto sempre di più e per questo ho rinnovato. La squadra sta bene. Sono migliorato come persona e giocatore, quando sono arrivato qua non avevo questa fiducia. Pioli, Maldini, Massara e tutta la squadra mi hanno aiutato, grazie a loro sono il giocatore di oggi. Sono giovane, ho ancora tanti anni di carriera, adesso devo andare piano piano. Devo migliorare tante cose, il gruppo è come una famiglia, ma volevo ringraziare tutti i tifosi rossoneri, sono ancora con voi”.

