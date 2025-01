Theo: "Delusi. Testa alta e continuiamo a lavorare tutti insieme"

Passo falso del Milan in casa contro il Cagliari: nonostante l'entusiasmo per la Supercoppa Italiana conquistata a Riyad battendo Juventus e Inter, nonostante il nuovo allenatore Sergio Conceicao, i rossoneri non sono andati oltre l'1-1 contro la squadra di Davide Nicola perdendo una grande occasione per accorciare in classifica contro dirette pretendenti al posto Champions come Juventus e Lazio.

Nel post gara Theo Hernandez ha postato una storia che lo ritrae insieme a Davide Calabria nel momento pre gara in cui i due hanno mostrato il trofeo vinto in Arabia Saudita ai tifosi. Il terzino francese lo ha dedicato proprio ai sostenitori rossoneri: "Per voi", con tanto di cuori rossoneri. Poi però ha aggiunto un commento amaro sulla gara: "Delusi dal risultato... Testa alta e continuiamo a lavorare tutti insieme!! Forza Milan".