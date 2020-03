Theo e Conti, prestazioni rivedibili: si riapre il ballottaggio con Calabria sulla destra

Sono tanti i problemi che circondano il Milan in questo momento: dalla società all'allenatore, passando per la prestazione contro il Genoa. Contro i rossoblu la squadra di Pioli ha fatto tanta fatica, anche per merito del grandissimo lavoro di Nicola sulla panchina del Grifone, e la fese difensiva non è stata la stessa che si è vista fino a poche settimane fa. La prestazione di Theo, forse la peggiore da quando è al Milan, quella di Conti, in cui pecca soprattutto in marcatura, e gli svarioni difensivi dei compagni hanno fatto sì che questa partita prendesse subito una direzione.

THEO, CHE DISASTRO! - Dopo l'inizio super e da traghettatore assoluto della squadra, Theo Hernandez, come Conti, non sta passando un bellissimo momento. Contro il Genoa il terzino francese ha dato l'idea di essere svogliato. I due gol arrivano dalla sua fascia e non sono più un caso. Sanabria lo sposta con troppa facilità e a lui sembra quasi che crollino le gambe, perché il tempo di reazione è infinitamente lento. Sul secondo gol, invece, lascia almeno cinque metri a Biraschi per crossare con tutta tranquillità. È in fase involutiva e si vede, anche quando attacca non ha il ritmo dei mesi scorsi.

LE PRESTAZIONI - Dopo il lungo infortunio e la panchina, Andrea Conti ha trovato finalmente quella continuità che gli serviva e che non vedeva dai tempi di Bergamo. Quest'anno sta alternando ottime prestazioni con momenti da horror ed è per questo che ora il ballottaggio con Davide Calabria, altro terzino che rispetto allo scorso anno ha avuto una involuzione che lo ha portato ad essere il primo sostituto di Conti, si sta riaprendo.

IL BALLOTTAGGIO - Se dovessimo osservare le prestazioni di Conti e di Calabria troviamo difficoltà nello scegliere chi ha fatto meglio, ma Stefano Pioli ha visto più in forma il terzino bergamasco. Ora Conti, però, non sta passando un momento bellissimo: dopo l'ultima prestazione contro il Genoa il suo posto torna ad essere in bilico, riaprendo il ballottaggio che c'è sempre stato durante la gestione Giampaolo.