Theo e Diaz, ora l’obiettivo è il match con il Torino

Kessie e Rebic si sono aggiunti alla lunga lista degli assenti del Milan, che comprende - tra gli altri - Theo Hernandez e Brahim Diaz, entrambi bloccati dal Covid ormai da parecchi giorni.. Come riporta il Corriere dello Sport, nella migliore delle ipotesi, i due potranno negativizzarsi in tempo per il turno infrasettimanale con il Torino. Se lo augura Stefano Pioli, costretto nuovamente a fare a meno di giocatori importanti.