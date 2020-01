Theo Hernandez decisivo: ha preso parte a 6 gol in questa stagione

Tra i giocatori maggiormente in forma nella rosa rossonera, sicuramente, Theo Hernandez è una delle colone rossonere in questa traballante stagione. Se servissero conferme, in questo senso, arriva un dato che denota l'importanza del laterale francese negli schemi rossoneri: Hernandez, infatti, con 4 gol e 2 assist è il terzo difensore più decisivo in campionato. Davanti all'ex Real Madrid, infatti, figurano solo Gosens (9) e Kolarov (7), due laterali in ottima forma.