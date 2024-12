Theo Hernandez e la foto con la maglia per i 125 anni del Milan

Il Milan ha presentato oggi la maglia celebrativa che verrà indossata dai rossoneri il prossimo 15 dicembre nella sfida casalinga contro il Genoa per celebrare i 125 anni di fondazione del club di via Aldo Rossi. Sul proprio profilo Instagram, Theo Hernandez ha pubblicato due foto con questa divisa speciale e questa frase: "Once upon a time in Rossonero…".

AC Milan e PUMA sono orgogliosi di presentare l'Anniversary kit per i 125 anni dalla fondazione del Club rossonero. Una celebrazione dell'heritage del Milan e un simbolo del suo spirito innovativo, realizzato con il supporto dei suoi tifosi in tutto il mondo, che, attraverso una serie di sondaggi, hanno contribuito a creare un kit che incarna lo stile senza tempo dei rossoneri e lo spirito milanista che il Club ha rappresentato fin dalla sua fondazione nel 1899.

Per omaggiare lo stile vintage dell'Anniversary kit, sia la Prima Squadra maschile che quella femminile indosseranno maglie con i soli numeri sul retro. Inoltre, la maglia sarà disponibile esclusivamente nella versione a maniche lunghe, comprese quelle indossate dai giocatori in campo, e non presenterà alcun logo di sponsor, a parte il logo PUMA sulla spalla sinistra, esaltando ulteriormente il suo appeal retro.