Theo Hernandez in allenamento: "Continuando a lavorare"

Theo Hernandez, terzino rossonero acquistato dal Real Madrid in estate, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un selfie che lo ritrae in palestra, seguito dalla semplice frase "continuando a lavorare" e dall'hashtag #forzamilan. Per lo sfortunato terzino francese, infortunatosi al debutto in International Champions Cup, il rientro è previsto dopo la pausa per le Nazionali di settembre.