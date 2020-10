Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Theo Hernandez ha parlato dell'esordio in nazionale che aspetta da tanto: "Che sia Europeo o in partite amichevoli mi piacerebbe giocare con la nazionale francese e sto lavorando duro e quotidianamente affinché arrivi la chiamata e venga convocato. Per ora bisogna lavorare ed è quello che sto facendo".