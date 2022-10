Theo Hernandez ringrazia i tifosi e la società dopo il Meet&Greet di San Siro

Giornata speciale per Theo Hernandez, che quest'oggi ha incontrato i tifosi rossoneri al Meet&Greet di San Siro. Il terzino sinistro francese ha pubblicato alcuni scatti dell'evento sul proprio profilo Twitter, aggiungendo in didascalia: "Grazie a tutti per la vostra compagnia e il vostro supporto. Grazie AC Milan per aver lavorato insieme a me a questo bellissimo progetto".

Grazie a tutti per la vostra compagnia e il vostro supporto!!!!

Grazie @acmilan per aver lavorato insieme a me a questo bellissimo progetto!!!! #SempreMilan pic.twitter.com/gwwuOTUxql — Theo Hernandez (@TheoHernandez) October 14, 2022