Theo tiene alta l'attenzione: "Non abbassiamo l'intensità"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella mattinata di oggi la squadra si è ritrovata a Milanello per proseguire con i lavori in vista della fondamentale trasferta di Verona, in programma domenica sera alle 20:45.

I rossoneri si sono allenati con intensità e attenzione, la stessa attenzione che Theo Hernandez, a tre dalla fine, vuole tenere alta: "Non abbassiamo l'intensità".