Theo vede rosso: terza espulsione diretta al Milan per un atteggiamento sopra le righe

La conferma del Giudice Sportivo è arrivata: Theo Hernandez è squalificato per due giornate. La decisione della sanzione, prevista e annunciata, terrà il francese ai box nelle partite dei rossoneri contro Udinese, in casa, e Bologna, in trasferta. E non è la prima volta che il francese si ritrova a sostenere un cartellino rosso per un atteggiamento sopra le righe.

In totale, da quando è al Milan, Theo Hernandez ha ricevuto cinque cartellini rossi: i primi due "innocui", due doppi gialli uno nella stagione 2019/2020 nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus per due falli; l'altro per la stessa ragione contro la Roma in campionato nel 2021/2022. A febbraio di quella stessa stagione arriva il primo rosso diretto: un grave fallo di gioco ai danni di Dumfries nel derby della doppietta di Giroud che sarebbe valso lo Scudetto. Un fallo non gentile, certamente, ma comunque fatto con la finalità di fermare l'avversario. Ad aprile di quest'anno il secondo rosso diretto, sempre nel derby, sempre su Dumfries: in questo caso il francese ha perso la testa e si è reso responsabile di condotta violenta nei confronti dell'avversario olandese, anche lui reo dello stesso peccato. Infine domenica sera a Firenze: terza espulsione diretta della carriera rossonera per aver insultato e giudicato la prestazione dell'arbitro Pairetto (sicuramente non una gran prestazione) con toni "irriguardevoli". Da un capitano del Milan, nonostante il momento difficile, un arbitraggio deludente e tutto quello che si vuole mettere dentro il calderone, un comportamento del genere non è assolutamente accettato.