Thiago Motta ha trasformato la Juve: 3-0 al Verona e primo posto in solitaria

La Juventus è l'unica squadra della Serie A ad essere a punteggio pieno dopo due giornate: i bianconeri di Thiago Motta sembrano totalmente un'altra squadra rispetto all'anno scorso, e sfoderano una grande prestazione con 3 gol - la doppietta di Vlahovic e il gol di Savona - per battere il Verona 3-0.

I bianconeri sono dunque l'unica squadra a 6 punti, e la cura Thiago Motta almeno per ora vuol dire primo posto in classifica.