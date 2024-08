Thiago Motta: "Kalulu l'ho visto molto bene. Può giocare sia a destra che al centro"

vedi letture

Thiago Motta, allenatore della Juventus, si è così espresso in conferenza stampa su Pierre Kalulu, neo acquisto dei bianconeri arrivato dal Milan: Kalulu lo vedo meglio a destra o al centro? L'ho visto molto bene e si è inserito bene nel gruppo. Lo vedo molto bene e può giocare anche al centro come ha fatto al Milan".

LE CIFRE DI KALULU

Dopo quattro anni termine il percorso rossonero del francese, almeno per il momento, che va alla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto più bonus (3,3+14+3), per un'operazione che al momento pare non convincere il popolo rossonero, che punta il dito sul fatto che Pierre vada a rinforzare una concorrente diretta per pochi milioni di euro. Chi appartiene a questa scuola di pensiero evidentemente ha ancora ben impresse in mente le prestazioni quasi incredibili dell'ex Lione nell'anno dello scudetto, quando con Tomori aveva eretto un vero e proprio muro davanti alla porta difesa da Mike Maignan: sembrava potesse esplodere definitivamente da un momento all'altro, diventando un punto di riferimento per il club e per la nazionale. Ma è evidente che non sia stato così. Viene da chiedersi quindi come mai si sia arrivati a questa situazione: da promessa scintillante a quinta scelta in difesa, ceduto ad una rivale diretta con una formula vantaggiosa per chi acquista.

IL MILAN IN PRESTITO

Nonostante la creazione del Milan Futuro, qualche giocatore è stato comunque mandato in prestito. Pierre Kalulu è il sesto della lista in questa stagione. Ricordiamo che la Juventus si è riservata il diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, più ulteriori 3 milioni di bonus e un 10% sulla futura rivendita in mano ai rossoneri.

Questi sono i giocatori mandati altrove a titolo temporaneo:

Lorenzo Colombo (all'Empoli. Prestito con diritto di riscatto)

Pierre Kalulu (alla Juventus. Prestito con diritto di riscatto)

Marko Lazetic (al TSC. Prestito secco)

Marco Pellegrino (all'Independiente. Prestito secco)

Luka Romero (al Deportivo Alavés. Prestito con diritto di riscatto)

Devis Vasquez (All'Empoli. Prestito con diritto di riscatto)