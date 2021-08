Thiago Silva duro contro il PSG: "Non capisco le loro scelte"

In un'intervista concessa ad ESPN, il difensore centrale del Chelsea Thiago Silva è tornato a parlare del suo addio al Paris Saint-Germain dello scorso anno, quando i parigini decisero di non rinnovare il contratto dell'ex Milan, poi accordatosi a zero con il Chelsea: "Sto pensando molto a Sergio Ramos al PSG, penso a quello che è successo. Non ho nulla contro Sergio, ma quando gli hanno offerto un biennale aveva la mia stessa età della scorsa stagione. Non capisco le scelte del PSG, questa cosa mi intristisce".