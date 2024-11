Thiaw a DAZN: "Partita difficile, abbiamo avuto fortuna. Fofana per noi è importante"

Malick Thiaw ai microfoni di DAZN commenta il successo del Milan a Monza: "È stata una partita difficile e in 2-3 situazioni abbiamo avuto fortuna, con Mike che ha fatto una grande parata. Ma il calcio è così".

Con chi ti trovi meglio in difesa?

"Per me è una domanda a cui non voglio rispondere. Mi piace giocare con tutti".

Quanto è importante Fofana davanti a voi?

"Tanto importante. Fa un lavoro incredibile senza palla, lavora per tutti anche per noi dietro ma anche per chi è davanti".

MONZA-MILAN 0-1

MARCATORE: 43’ Reijnders.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni (dal 78’ Caprari); Pereira (dal 65’ D’Ambrosio), Bondo (dal 87’ Valoti), Bianco, Kyriakopoulos; Mota (dal 65’ Vignato), Maldini; Djuric (dal 78’ Maric). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Birindelli, Pessina, Postiglione, Ciurria. All. Alessandro Nesta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano (dal 89’ Calabria), Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze (dal 81’ Loftus-Cheek), Pulisic (dal 89’ Musah), Okafor (dal 63’ Leao); Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

AMMONITI: 47’ Morata, 53’ Djuric, 83’ Bondo.

ESPULSI: 55’ Thiago Leal (vice Fonseca).

RECUPERO: 2' 1T, 5’ 2T.