Thiaw a Sky: "Sempre difficile contro l'Atalanta ma siamo pronti. Quando ho la palla è difficile perché giocano uomo su uomo"

Malick Thiaw, oggi titolare con Gabbia, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Atalanta-Milan. Le sue dichiarazioni:

Sulla gara: "Siamo in un momento buono oper noi: sappiamo che è sempre difficile contro l'Atalanta ma siamo pronti"

Su come si affronta da difensore la partita: "Per me con la palla è più difficile, perché giocano uomo su uomo: dobbiamo stare tranquilli con la palla ma anche in difesa sono forti. Dobbiamo andare in campo con fiducia e aggressività"

Cosa vuol dire la partita di oggi, più fiducia? "Sì. Dobbiamo vincere oggi. La stagione è lunga"