Thiaw diventa papà: è nata la figlia Moussa Laye

Malick Thiaw è diventato papà: di questi minuti infatti la notizia della nascita della figlia Moussa Laye. Il Milan ha voluto fare le congratulazioni a papà Malick e mamma Aminah con questo status su X:

Congratulations to Aminah and Malick Thiaw as they welcome their baby girl into the world, Moussa Laye!



Benvenuta Moussa Laye! Congratulazioni a mamma Aminah e a papà Malick pic.twitter.com/R8vqTgNGFi