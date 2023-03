Thiaw esulta dopo la qualificazione ai quarti: "Serata speciale, orgoglioso di questa squadra"

MilanNews.it

Il Milan ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. I rossoneri hanno avuto la meglio sul Tottenham, eliminato sul punteggio finale di 1-0. Malick Thiaw ha commentato l'acceso ai quarti di finale della massima competizione europea con un post condiviso sul proprio profilo Instagram, a cui ha aggiunto la seguente didascalia: "Special Night very proud of this team, on to the next round".