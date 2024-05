Thiaw fa un bilancio della sua stagione: "Posso fare meglio"

La stagione si sta per concludere e Malick Thiaw ha tracciato questo bilancio durante l'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Diciamo che è stato un continuo insegnamento, quando qualcosa non va bene bisogna imparare. Anche perché a livello personale ho avuto degli infortuni. Ma l'importante è non abbattersi, cercando di fare meglio.

Andando avanti, la cosa più importante è mettersi sempre a disposizione. Poi posso fare meglio, ripeto, e puntare a una crescita sia fisica che mentale. Se non possiedi queste componenti, diventa impossibile fare dei passi in più".