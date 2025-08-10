Thiaw: "Il ricordo più bello col Milan? Il percorso in Champions nel 2023"
Malick Thiaw è pronto a salutare definitivamente il Milan. L'affare con il Newcastle, ormai in dirittura d'arrivo sancisce l'addio in rossonero da parte del difensore tedesco dopo tre stagioni. Infatti, il centrale prossimo alla Premier nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per i Magpies. Operazione da 40 milioni di euro totali con il Milan che registra una plusvalenza notevole da circa 35 milioni di euro. Di seguito, queste le ultime dichiarazioni da rossonero di Malick Thiaw, che ha salutato così a Sky il club rossonero.
Thiaw saluta il Milan dopo tre stagioni
"Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma anche come persona. Il ricordo più bello? Penso il viaggio in UCL sino alla semifinale. Contento per la scelta, è stato un piacere".
