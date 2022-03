Thuram: "Il razzismo è un fatto culturale, essere neutrali è la più grande delle ipocrisie"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Lilian Thuram, ex difensore con trascorsi anche in Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN tornando a parlare del razzismo nel mondo dello sport e non solo: "L’odio nei confronti delle persone di colore è un cosa culturale. La gente si spaventa quando lo dico, ma è così. Quando giocavo in Italia e alcuni tifosi facevano l’imitazione della scimmia, ho capito che trattare male i neri è una cosa culturale. Come trattare male le donne e gli omosessuali. Si tratta di un'abitudine che si radica dentro la tua mente ed è gravissima perché i pensieri razzisti diventano una trappola che conforma il tuo immaginario. Dichiararsi neutrali, non schierarsi, è la più grande delle ipocrisie".