Thuram: "Nel '96 Zidane e Dugarry avevano lo stesso talento"

Nell'estate del 1996 il Bordeaux cedette a due grandi club italiani i suoi gioielli: il Milan scelse Christophe Dugarry, pagandolo 6 miliardi, mentre la Juventus acquistò Zinedine Zidane per 7,5 miliardi. Un solo miliardo e mezzo di differenza: oggi, ovviamente, fa sorridere, pensando alle carriere dei due connazionali e alla prima stagione in Italia, ma in realtà tra i due giocatori non c'era tanta differenza sul piano tecnico. A dirlo è Lilian Thuram, che ai microfoni di RMC Sport in Francia ha involontariamente difeso la scelta dei rossoneri: "Quando Dugarry era giovane, era molto bravo. Non sto scherzando. So che ci sono molte controversie, la gente mi prendeva per un idiota quando dicevo che era tecnicamente bravo come Zidane, ma è vero. Duga era troppo forte, avevano entrambi un grande talento. Ma ciò che ha fatto la differenza a favore di Zizou è stato il lavoro. Avevano lo stesso livello tecnico, lo stesso potenziale, lo stesso talento. Zidane però ha ha lavorato più pazientemente".