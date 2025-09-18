Tifoso dell'OM denuncia: "A Madrid agenti ci hanno picchiato senza motivo"

Attimi di tensione hanno preceduto la sfida di Champions League tra Real Madrid e Olympique Marsiglia. Nelle ore immediatamente antecedenti al fischio d’inizio, sui social hanno iniziato a circolare diversi video che documentavano scontri tra i tifosi francesi e la polizia spagnola e anche l’influencer marsigliese Bengous è stato colpito con un manganello dagli agenti.

Lo stesso Bengous ha scelto di rompere il silenzio intervenendo ai microfoni di Radio Maritima: "Stavo andando allo stadio per vivere un momento speciale con la mia gente ma sono stato fermato e picchiato dagli agenti, senza sapere perché. Non comprendo come possa essere giustificata una simile reazione. Nel corteo c’erano famiglie, bambini, donne, padri. Vedere i manganelli, utilizzati senza motivo, è stato assurdo".