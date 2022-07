Tinti: "Decreto Crescita? Finalmente un tappo all'arrivo di nuovi stranieri"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tullio Tinti, uno dei più importanti agenti del nostro calcio, ha rilasciato una breve dichiarazione alla Gazzetta dello Sport per parlare della recente modifica del Decreto Crescita: "Quel tetto di 2 milioni lordi evidentemente ha creato un tappo all'arrivo di nuovi stranieri. Era ora perché i nostri ragazzi finivano per subire una vera e propria stortura, pagando più tasse dei colleghi stranieri. Sarà l'occasione per testare il valore dei nostri vioani. Gli va data fiducia, solo giocando acquisiscono la personalità necessaria per fare carriera".