Tiribocchi su Napoli-Milan: "La partita di domenica può indirizzare allenamenti, mentalità e autostima a seconda di come finisce"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Simone Tiribocchi, ex attaccante, si è così espresso a 'Marte Sport Live' su Radio Marte sulla sfida di Champions League tra Milan e Napoli: "La tradizione, la storia, la conoscenza della competizione, la cultura della società sono cose che anno un peso specifico, tuttavia penso che sarà molto importante la prima delle tre partite, quella di domenica in campionato. Può indirizzare allenamenti, mentalità e autostima a seconda di come finisce. Il Napoli non deve gestire e non credo che lo farà, per gli azzurri e i rossoneri saranno tre gare da giocare a mille all’ora, al massimo.