TMW - Agostini: "Giroud è un inserimento importante. Su Vlasic..."

Olivier Giroud è pronto a vestirsi di rossonero per alzare la qualità dell'attacco del Milan. Delle sue qualità ma anche del suo ruolo nella squadra di Pioli abbiamo parlato con Massimo Agostini, ex attaccate milanista: "E' un giocatore - ha detto a Tuttomercatoweb.com - che fisicamente può sostenere anche da solo l'attacco. Ma può anche essere utilizzato al fianco di Ibra che ora rifinisce di più, non è statico in area. Sono due giocatori complementari anche se tutti e due hanno una certa età e non so se verranno impiegati spesso contemporaneamente. Pioli comunque già molto gli uomini e in più gli impegni nel corso della stagione saranno tanti.

Che pensa invece dell'ipotesi Vlasic come 10?

"Se ne parla bene, nel campionato russo ha fatto dei gol, ha qualità, è un 10 d'attacco che può sostituire Calhanoglu però nel nostro campionato è tutto da vedere, è più competitivo. Ha comunque personalità e cerca la porta".