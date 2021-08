TMW - Belotti, è l'ora di decidere il futuro: domani summit con il Torino

Andrea Belotti oggi è rientrato a Torino, ma il suo futuro resta ancora tutto da scrivere. In attesa di mettersi a disposizione del nuovo allenatore e soprattutto di rispondere all'offerta di rinnovo presentata dal presidente Cairo, il "Gallo" resta sospeso tra permanenza in maglia granata e nuova avventura.

Il classe '93 ha attualmente il contratto in scadenza nel 2022, dentro di sé sente di aver bisogno di nuovi stimoli e, proprio in tal senso, il primo allenamento in programma domani con mister Juric sarà fondamentale per capire se il Toro può ancora accendere in lui quella scintilla che gli serve per continuare a crescere professionalmente. Sullo sfondo, al momento, ci sono Zenit e Siviglia: i primi hanno già presentato una proposta ufficiale da circa 30 milioni di euro per sostituire Azmoun, senza scaldare però il cuore del calciatore; Monchi offre invece un conguaglio cash e una contropartita tecnica (occhio alla pista Munir El Haddadi), oltre a un ruolo da protagonista in un club con grandi ambizioni.

Nelle prossime ore si decide il futuro del campione d'Europa Andrea Belotti, il confronto col tecnico e la successiva scelta del calciatore (restare o partire) saranno decisivi.