TMW - Benitez: "Le secondo squadre sono molto positive per i giovani e per il livello del calcio in generale"

© foto di Imago/Image Sport

"Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?". Una tavola rotonda con questo tema oggi all'Allianz Stadium. Ha partecipato anche Rafa Benitez, che è intervenuto anche al microfono di TMW: "Con questa Next Gen giocatori vogliono continuare nella stessa società, hanno più possibilità di arrivare in Serie A o ne LaLiga. E' molto positivo per i giovani e per il livello del calcio in generale".