TMW - Corsa Champions aperta: quattro squadre in quattro punti. Calendari a confronto

Chi si qualificherà alla prossima Champions League? Di seguito i calendari a confronto delle prime sette squadre in classifica della Serie A 2020/21. I 15 punti di vantaggio sul quinto posto rendono l’Inter di Conte praticamente certa della partecipazione, anche se non ancora dal punto di vista aritmetico. Dietro, scala posizioni la Juventus che si porta al terzo posto: in questo momento è fuori il Napoli, che soprattuto nel finale ha (almeno sulla carta) il calendario più semplice rispetto a chi la precede. Per la Lazio molto dipenderà dal recupero col Torino, più attardata in questo momento la Roma. Di seguito la classifica e il calendario.

Classifica

Inter 71 punti (29 gare)

Milan 60 punti (29 gare)

Juventus 59 punti (29 gare)

Atalanta 58 punti (29 gare)

Napoli 56 punti (29 gare)

Lazio 52 punti (28 gare)

Roma 50 punti (29 gare)

Recupero 24esima giornata

Lazio-Torino (data da decidere)

11 aprile - 30esima giornata

Inter-Cagliari

Parma-Milan

Juventus-Genoa

Roma-Bologna

Sampdoria-Napoli

Hellas Verona-Lazio

Fiorentina-Atalanta

18 aprile - 31esima giornata

Napoli-Inter

Milan-Genoa

Atalanta-Juventus

Torino-Roma

Lazio-Benevento

21 aprile - 32esima giornata

Spezia-Inter

Milan-Sassuolo

Juventus-Parma

Roma-Atalanta

Napoli-Lazio

25 aprile - 33esima giornata

Inter-Hellas Verona

Lazio-Milan

Fiorentina-Juventus

Cagliari-Roma

Torino-Napoli

Atalanta-Bologna

2 maggio - 34esima giornata

Crotone-Inter

Milan-Benevento

Udinese-Juventus

Sampdoria-Roma

Napoli-Cagliari

Lazio-Genoa

Sassuolo-Atalanta

9 maggio - 35esima giornata

Inter-Sampdoria

Juventus-Milan

Roma-Crotone

Spezia-Napoli

Fiorentina-Lazio

Parma-Atalanta

12 maggio - 36esima giornata

Inter-Roma

Torino-Milan

Sassuolo-Juventus

Napoli-Udinese

Lazio-Parma

Atalanta-Bologna

16 maggio - 37esima giornata

Juventus-Inter

Milan-Cagliari

Roma-Lazio

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

23 maggio - 38esima giornata

Inter-Udinese

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Spezia-Roma

Napoli-Hellas Verona

Sassuolo-Lazio