TMW - Costacurta: "Non sono innamorato di Origi ma è un giocatore meraviglioso"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex rossonero Billy Costacurta è stato intervistato da TMW in occasione di un evento di beneficienza. Queste le sue dichiarazioni su alcuni nomi che orbitano nel mercato del Milan:

Ti piace Origi per il Milan?

"Non sono mai stato innamorato di lui, ma è un giocatore meraviglioso. Come Giroud, potrà dare una mano. Non sono calciatori straordinari, ma ad averne di giocatori così, come il Giroud dell'anno scorso.

E Asensio ti piacerebbe?

"E' un ottimo calciatore, ha tanta qualità. Ma siamo qui a fare tanti nomi quando ce ne sono tanti che possono fare al caso