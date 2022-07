TMW - Donadoni: "Milan, ora la sfida è riconfermarsi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Mister Roberto Donadoni, intervenuto a TMW e agli altri media presenti a margine del "Premio FairPlay Menarini", ha parlato così dei temi più attuali del calcio italiano: "Per il Milan sarà difficile riconfermarsi, ma come quando ci giocavo io ogni anno deve essere un'occasione per ripartire e dimostrare qualcosa di nuovo. Lo Scudetto resta in bacheca, poi conta il presente. La sfida per i rossoneri sarà dimostrare che non si è trattato di un singolo episodio. Mi aspetto una bella lotta per lo Scudetto".

Come ha fatto il Milan a ribaltare ogni pronostico nel 2021-22?

"All'inizio del campionato non era la favorita per lo Scudetto, ma questo è il bello del calcio. Il Milan ha dimostrato strada facendo di meritarsi un grande risultato, sono convinto che l'esperienza del 2021-22 darà un grande vantaggio ai rossoneri anche in vista della prossima stagione".