TMW - E ora Thiaw può rivelarsi un grande affare: classe 2001, il Milan l'ha pagato 6 milioni

Fonte: di Raimondo De Magistris per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Promosso a pieni voti. Malick Thiaw ha superato nel migliore dei modi il debutto in Champions League e ieri sera - dinanzi a 75mila spettatori - ha fornito un'ottima prestazione difensiva nella sfida che ha visto il Milan battere di misura il Tottenham. Il centrale tedesco sul finale di partita ha anche sfiorato la rete del 2-0 mandando di poco a lato un colpo di testa, ma Pioli a fine gara s'è detto pienamente soddisfatto per il suo impatto col match.

Arrivato la scorsa estate dallo Schalke 04 per sei milioni di euro, Thiaw nella prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio. I primi 90 minuti solo contro il Torino, una prestazione importante che ha convinto Pioli a schierarlo anche in Champions. E il classe 2001 ha risposto allo stesso modo dando seguito a quanto fatto in Germania. Con la formazione di Gelsenkirchen 61 presenze complessive, di cui 26 in Bundesliga e 31 in 2.Bundesliga, l'equivalente della nostra Serie B, vinta nella scorsa stagione. Forte fisicamente - 194 centimetri d'altezza - e bravo nell'impostazione da dietro. Thiaw è già da tempo un pilastro dell'Under 21 tedesca: lo scorso novembre nella sfida contro i pari età dell'Italia giocò tutto il match indossando la fascia di capitano.