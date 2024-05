TMW - Farioli sarà il nuovo allenatore dell'Ajax. Primo italiano tecnico dei Lancieri

Francesco Farioli, tecnico italiano che nelle ultime due stagioni ha allenato il Nizza in Francia e che è cresciuto nello staff di Roberto De Zerbi, era uno dei nomi più caldi per il mercato degli allenatori di quest'estate che era previsto - e si sta dimostrando - caldissimo. Secondo quanto viene riportato da Tuttomercatoweb.com, il coach italiano diventerà il nuovo allenatore dell'Ajax, che è reduce da una delle peggiori stagioni della propria storia. Un evento storico dal momento che Farioli sarà il primo tecnico italiano della storia dei Lancieri.

Come raccontato è stato trovato nelle ultime ore l'accordo tra il club e Farioli che era ostacolato soprattutto dal Nizza che non era incline a liberarlo dal contratto in essere. Questo ultimo scoglio è stato superato e dunque l'allenatore italiano presto sarà annunciato dallo storico club olandese. Nonostante non sia mai stato un nome concreto per la panchina del Milan, anche Farioli era finito sulla lista di possibili candidati. A quanto risulta dalle ultime indiscrezioni, però, è arrivato il momento di depennarlo.