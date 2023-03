TMW - Fernandez (PF): "In Argentina scrivono che lo vedono bene al Milan"

MilanNews.it

Matias Retegui è la grande novità della nazionale italiana. Prima della chiamata di Roberto Mancini si sapeva poco di lui, a meno che non si è un appassionato di calcio argentino. Per conoscerlo meglio abbiamo interpellato il collega di Planeta Futbol, Nicolas Fernandez:

Quali sono state le reazioni in Argentina sulla convocazione di Nicolas Retegui?

"In Argentina la notizia è stata accolta con grande stupore, mentre per i tifosi del Tigre è motivo di grande orgoglio. Certo, la speranza qui era che Mateo venisse convocato da Scaloni ma se è un desiderio del giocatore allora non possiamo che essere contenti per lui".