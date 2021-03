TMW - Fiorentina, come arriva la formazione di Prandelli alla gara con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Fiorentina e Milan, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione Viola in vista della sfida con i rossoneri: "Un po' di emergenza in casa Fiorentina con Cesare Prandelli che non potrà contare al 100% su Biraghi e Amrabat, che partiranno entrambi dalla panchina. Rientra invece Gaetano Castrovilli che si giocherà il posto a centrocampo con Eysseric, molto positivo nella trasferta di Benevento. Non ce la fa invece Kokorin: Ribery e Vlahovic comporranno il tandem offensivo. Difesa confermata, con Milankovic, Pezzella e Martinez Quarta a protezione di Dragowski, mentre Caceres e Venuti sulle corsie laterali. A centrocampo Bonaventura e Pulgar sono sicuri del posto."