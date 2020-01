TMW - Genoa, non si molla la presa su Borini

Dopo gli arrivi di Perin, Behrami e Destro, il Genoa continua a cercare un elemento per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il principale indiziato è Fabio Borini. Come noto l’attaccante è in uscita dal Milan e, malgrado la concorrenza che è tanta, i rossoblu non mollerebbero la presa. Resterebbe inoltre un’opzione valida anche quella legata a Roger Martinez, 25enne colombiano di proprietà dell’America.