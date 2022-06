TMW - Il modello Kakà, i numeri da top, un prezzo da star: così il Milan sogna De Ketelaere

MilanNews.it

Il grande obiettivo per la trequarti del Milan arriva dal Belgio ed è Charles de Ketelaere. Classe 2001, gioca nel Bruges e costa circa 40 milioni di euro. Una cifra importante, che i rossoneri puntano a ridurre dopo una trattativa che di fatto sta per prendere ufficialmente il via. Però è lui il nome desiderato da Paolo Maldini e Frederic Massara per ricoprire più ruoli sulla trequarti di Stefano Pioli. Su tutti, quello di uomo dietro la punta, titolare nelle mattonelle che finora ha occupato soprattutto Brahim Diaz.

I numeri in stagione

Nella stagione appena finita, De Ketelaere ha giocato 39 partite in campionato (tra regular season e playoff) in cui ha trovato il gol 14 volte e l'assist 8. Nelle sei gare del gruppo di Champions League, 500 minuti giocati e un assist all'attivo. Nella coppa nazionale un'ottima media con 4 reti e un'assistenza in appena 3 partite. Inifine a inizio anno, nella Supercoppa nazionale, De Ketelaere ha giocato tutti i 90 minuti del match. Al termine della stagione il giovane talento del Bruges ha vinto con la sua squadra campionato.

Talento da predestinato

Gli incroci e gli intrecci del destino col Milan non mancano. A partire dall'agente, Tom de Mul, ex compagno e amico di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dell'Ajax. Poi il modello a cui è accostato, Ricardo Kakà, fino alla gara in Nazionale contro l'Italia: rete a Gianluigi Donnarumma, in campo al posto di Alexis Saelemakers. Non tutte rose, però: da giovanissimo ha avuto paura di dover smettere quando giocava nell'Under 16 del Bruges per problemi alle ginocchia. Il belga sarebbe potuto diventare un campione anche in un altro sport, cioè il tennis visto che si dice che a 12 anni fosse uno dei tre-quattro migliori tennisti belgi della sua età. Poi, la decisione. Il calcio. Ci ha visto lungo, come il Milan che vuol puntarci forte.