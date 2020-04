TMW - Innocentin: "Ranginck? Per lui i giocatori o sono all'altezza o devono andare altrove"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Nicola Innocentin ha raccontato Ralf Rangnick, ex allenatore del Lipsia e nome caldo per la panchina del Milan: "Quando sono stato da lui a Lipsia la prima volta, il club era in Zweite. C'era un centro sportivo che mi fece pensare che in due anni sarebbe andato in Champions League: si è avverato... Il Lipsia ha un centro sportivo all'avanguardia. Mi disse 'vogliamo togliere ogni alibi ai giocatori, vogliamo metterli nelle migliori condizioni per giocare'. Per lui o sono all'altezza o devono andare altrove"