TMW - La pagella di Colombo dopo il gol al Giappone in amichevole

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Colombo, centravanti del Lecce in prestito dal Milan, ha segnato il gol con cui l'Italia under 21 ha aperto le danze nell'amichevole contro il Giappone pareggiata 1-1. Questa è la pagella che il sito di tuttomercatoweb.com ha dedicato al giovane calciatore cresciuto nel settore giovanile rossonero: "Colombo 7 - Cerca costantemente la via del gol trovandola, nel primo tempo, con una splendida volée di sinistro"