TMW - Lazio, come arriva la formazione di Inzaghi alla gara con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Lazio e Milan, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione biancoceleste in vista della sfida con i rossoneri: "In vista del Milan, in casa Lazio sono da valutare le condizioni di Leiva e Luis Alberto, comunque tornati in gruppo nell'allenamento di sabato: Cataldi e Pereira scalpitano eventualmente per prendere il loro posto. In porta ancora Reina, con davanti Acerbi, Marusic e Radu nel terzetto di centrali, mentre gli esterni saranno ancora Lazzari e Fares. Milinkovic-Savic certo del posto al centro, mentre davanti dovrebbe esserci ancora Correa con Immobile. La buona notizia? Mister Inzaghi è guarito e ieri è tornato a guidare la seduta."