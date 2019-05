TMW - Le ultime su Milan-Frosinone: Gattuso non tocca nulla nell'undici

Centottanta minuti alla fine del campionato e tra Milan ci sono in palio tre punti molto importanti per la lotta Europa. I rossoneri, indietro in classifica, non possono che vincere e sperare in un passo falso delle avversarie: Gattuso è alle prese con la solita serie di assenze ma dopo il successo sulla Fiorentina ha ripreso a credere fortemente nel quarto. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici stanno preparando al meglio i propri uomini per la sfida di domenica, ore 18:

Gattuso è tentato di confermare la formazione che ha espugnato nell'ultimo turno il Franchi di Firenze. Quindi dietro Abate in pole su Conti, mentre a centrocampo Bakayoko sarà ancora lo schermo davanti alla difesa, complici le condizioni non eccezionali di Biglia. Il tridente dovrebbe essere dunque ancora Suso-Piatek-Borini, con Calhanoglu arretrato a centrocampo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.

Pinamonti scalpita per un posto da titolare, potrebbe far coppia con Ciano nell'ultima trasferta in Serie A per i ciociari. In difesa Brighenti e Ariaudo dovrebbero schierarsi al fianco di Goldanica, mentre a centrocampo spazio a Paganini e Beghetto come esterni. Daniel Ciofani verso l'ennesima panchina, ma i gialloazzurri ripartiranno ancora da lui.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Allenatore: Baroni.