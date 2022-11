TMW - Mancini: "Gli allenatori italiani sono i migliori al mondo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminata la sessione di allenamento, a Coverciano va ora in scena la presentazione del libro 'Allenatori d'Italia' a cura dei giornalisti Andrea Santoni e Gianni Marchesini. Presente in aula magna anche il ct Roberto Mancini: "Grazie dell'inviato e complimenti all'AIAC per questo libro - ha detto il commissario tecnico -. Gli allenatori italiani sono i migliori al mondo, la scuola di Coverciano è stata la prima e ha fatto scuola in tutto il mondo. Credo questo libro mancasse e complimenti".