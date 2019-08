TMW - Milan-Atalanta, c'è l'accordo per Laxalt: prestito con obbligo, domani l'incontro decisivo

Diego Laxalt si avvicina all’Atalanta. La società orobica ha raggiunto l’accordo con il Milan sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Manca ancora l’intesa con il giocatore, così per domani è previsto un incontro decisivo per provare a chiudere la trattativa. Operazione tra i club praticamente definitiva, si lavora ai dettagli e all’intesa tra la Dea e il calciatore che ritroverebbe Gasperini e vedrebbe di buon occhio anche per questo il trasferimento all’Atalanta. E domani può essere una giornata importante per Laxalt alla corte di Gasp...