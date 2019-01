TMW - Milan, Deulofeu sempre più lontano. No Gracia, Pozzo chiede 30 mln

Si fa sempre più ripida la strada per riportare Gerard Deulofeu al Milan, stando a quanto da noi raccolto: Leonardo sonda il terreno ma la società inglese non ha intenzione di lasciar partire un giocatore considerato basilare dal tecnico Javi Gracia. No al prestito, il club dice no alla cessione o meglio, per liberare lo spagnolo chiede dai 25 ai 30 milioni di euro.