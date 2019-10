TMW - Milan, due punti persi che pesano

Un gol come quello di Marco Calderoni complica i giudizi. Perché, se la differenza tra vincere e pareggiare sta in un missile da 25 metri che s'infila all'incrocio dei pali, è chiaro che non tutto sia da buttare. Il problema, per Stefano Pioli è che il tempo perso, anche se lui non c'era, non si recupera. E allora si deve essere un po' manichei, nel valutare il 2-2 interno del Milan contro il Lecce: brutta la prima, di fatto. Perché, anche ammettendo che il risultato sia abbastanza casuale, e la prestazione in fin dei conti convincente, l'esordio di Pioli doveva essere di quelli morbidi. In casa contro il Lecce, senza nulla togliere ai ragazzi di Fabio Liverani, il Milan deve vincere se vuole mandare un segnale.

Ora il calendario è complicato. I rossoneri hanno risorse per affrontare chiunque, sulla carta. Però domencia prossima c'è la Roma, poi un tour de force che, inaugurato dalla gara casalinga con la SPAL (sulla carta più che agevole), prevede in rapida successione Lazio, Juventus e Napoli. Peggio che andare di notte, a prescindere dal valore del Diavolo. È per questo, che, anche tenendo quel che di buono il Milan ha prodotto, e al novantesimo il Milan stasera aveva vinto, quelli di stasera sono due punti persi, più che un punto guadagnato.