TMW - Milan, Gazidis dissipa le nubi sul calcio femminile. La crisi non cambierà i piani

La crisi dovuta all'emergenza Coronavirus rischia di frenare la crescita del calcio femminile drenando risorse preziose specialmente se si dovesse materializzare lo stop del campionato (anche se al momento l'ipotesi più probabile è che solo la Coppa Italia venga stoppata lasciando campo libero alla fine dei campionati). A rischiare maggiormente sono soprattutto quei club che non hanno alle spalle un corrispettivo maschile, anche se spesso hanno una struttura solida e conti in ordine, ma non solo visto che è storia recente la scomparsa di due club come Mozzanica e Valpolicella che erano affiliate, seppur in maniera differente, rispettivamente ad Atalanta e ChievoVerona.

Proprio per questo l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha voluto rassicurare le calciatrici e lo staff della squadra femminile attraverso un video in cui ribadisce l'impegno per la crescita della squadra e spiega che alle calciatrici non verrà a mancare nulla in questo momento complicato. “L'industria del calcio è stata colpita duramente e cambierà molto nei prossimi mesi. Sento interrogativi sul futuro del calcio femminile, ma il nostro assetto societario è solido, determinato e appassionato. - ha spiegato Gazidis - Abbiamo progetti e ambizioni a lungo termine sulla squadra. Voglio che tutte voi vi concentriate sulle vostre famiglie e sulla vostra salute senza lo stress di immaginare che il futuro del Milan femminile possa essere condizionato da questa emergenza".

Parole chiare e rassicuranti non solo per le rossonere, ma per tutto il movimento femminile italiano - e che fanno il paio con quanto affermato negli ultimi giorni dal duo Barone-Commisso della Fiorentina – che al pari della Serie C rischia di pagare il prezzo più alto della crisi economica generata dalla Pandemia in corso.