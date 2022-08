TMW - Monza a zero punti, il club cerca rinforzi: a centrocampo c'è l'idea Bakayoko

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza è uscito sconfitto dalla gara contro l'Udinese: terza sconfitta dopo tre gare per la formazione brianzola, che andrà adesso avanti con gli acquisti. Un difensore centrale e un centrocampista sono le priorità di Adriano Galliani e Filippo Antonelli. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, con Mady Camara dell'Olympiacos sul quale adesso la Roma è in vantaggio, spunta il nome di Tiemoué Bakayoko.

Il centrocampista di proprietà del Chelsea è per un'altra stagione in prestito al Milan ma potrebbe lasciare la formazione rossonera. C'era con forza il Galatasaray che però è andato poi su Lucas Torreira e l'ipotesi Nottingham Forest si è arenata dopo i tanti acquisti del club neopromosso in Premier League nel reparto. Così può accendersi l'ipotesi Monza che cerca muscoli, quantità ed esperienza in mezzo al campo, per un profilo alla Bakayoko.